Marco Bocci: “Ho scoperto di avere l’herpes al cervello dopo un tremendo incidente in macchina” (Di domenica 19 luglio 2020) “Era il primo maggio 1994. Avevo 15 anni, mi trovavo al circuito di Imola per assistere alla performance del mio idolo, Ayrton Senna. A un certo punto non si capisce più nulla e ben presto si percepisce la gravità della situazione, la gara viene interrotta. Arriva l’ambulanza, poi l’elicottero. Mi piomba addosso il silenzio di migliaia di persone. Assistere alla morte in diretta è un orrore”, racconta Marco Bocci in un’intervista al Corriere della Sera. E proprio l’attore, ventiquattro anni dopo e sempre il primo maggio, partecipa a una gara di Bmw in Umbria: “Sono io la vittima di un terribile incidente, sembra replicarsi la tragedia di Imola. Invece, proprio quell’incidente ha reso palese, ha slatentizzato la mia malattia, ne ha reso ... Leggi su ilfattoquotidiano

flamulamaria : Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l'herpes al cervello» - CateBlueLady : @hugmenaliii Secondo me l'unico davvero improbabile della lista è Marco Bocci - TerrinoniL : Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l’herpes al cervello» - Corriere : Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l’herpes al cervello» - l_salviamo : RT @Corriere: Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l’herpes al cervello» -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bocci Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l’herpes al cervello» Corriere della Sera Marco Bocci: “Ho scoperto di avere l’herpes al cervello dopo un tremendo incidente in macchina”

Mi piomba addosso il silenzio di migliaia di persone. Assistere alla morte in diretta è un orrore”, racconta Marco Bocci in un’intervista al Corriere della Sera. E proprio l’attore, ventiquattro anni ...

Marco Bocci, malattia herpes al cervello/ “In salute prendi il peggio della vita e..”

Marco Bocci dalle pagine del Corriere della Sera parla della sua malattia che ha inspirato lo spettacolo teatrale dal titolo “Lo zingaro” Marco Bocci porta in scena la sua malattia nello spettacolo ...

Mi piomba addosso il silenzio di migliaia di persone. Assistere alla morte in diretta è un orrore”, racconta Marco Bocci in un’intervista al Corriere della Sera. E proprio l’attore, ventiquattro anni ...Marco Bocci dalle pagine del Corriere della Sera parla della sua malattia che ha inspirato lo spettacolo teatrale dal titolo “Lo zingaro” Marco Bocci porta in scena la sua malattia nello spettacolo ...