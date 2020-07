L’Inter cede il match point alla Juventus: il 2-2 con la Roma può spegnere un sogno (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Inter prende e porta a casa un pareggio che serve a poco, ma che è decisamente meglio di niente: per come si è messa la partita dell’Olimpico, avrebbero meritato di più gli uomini di Fonseca, traditi da una palla inattiva e da una sciagura di uno Spinazzola formato croce e delizia. Un pareggio che con ogni probabilità apre i titoli di coda di questo campionato di Serie A, Lazio volendo. Agli uomini di Inzaghi è affidato l’ingrato compito di tornare alla vittoria dopo quattro partite a secco, in un palcoscenico come quello dell’Allianz Stadium che vedrà la Juventus più motivata che mai. Anche in caso di vittoria biancoceleste, tuttavia, le speranze nerazzurre sembrano ridotte al lumicino: la Lazio diverrebbe la principale contendente e allo stesso tempo la banda ... Leggi su sportface

