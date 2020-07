La storia di Cassandra, la 21enne napoletana che lotta contro la leucemia ma sogna Amici (Di domenica 19 luglio 2020) Cassandra, la 21enne napoletana in lotta contro la leucemia sta facendo commuovere il web per la sua forza e il sogno di partecipare ad Amici. Una storia toccante e commuovente quella di Cassandra, 21 anni di Napoli che nonostante la sua malattia sta cercando con tutte le sue forze di realizzare il sogno che insegue. … L'articolo La storia di Cassandra, la 21enne napoletana che lotta contro la leucemia ma sogna Amici NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

infoitcultura : La Vita In Diretta Estate: la storia di Cassandra commuove la Delogu - lucacarra50 : RT @PietroGreco1: Su @rivistamicron ripercorro la storia di Elena Cassandra Tarabotti. Il suo grido di libertà e di dignità nella società d… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: La storia di #Cassandra, malata di leucemia. Appassionata di musica e canto, posta un video online e raggiunge i 2 milio… - Gabri0344 : RT @vitaindiretta: La storia di #Cassandra, malata di leucemia. Appassionata di musica e canto, posta un video online e raggiunge i 2 milio… - ClarabellaBest : RT @vitaindiretta: La storia di #Cassandra, malata di leucemia. Appassionata di musica e canto, posta un video online e raggiunge i 2 milio… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Cassandra

DiLei

Cassandra, la 21enne napoletana in lotta contro la leucemia sta facendo commuovere il web per la sua forza e il sogno di partecipare ad Amici. Una storia toccante e commuovente quella di Cassandra, 21 ...Andrea Delogu si è commossa a La Vita In Diretta Estate: la conduttrice del talk di Rai 1 si è lasciata andare alle emozioni nel presentare la storia di Cassandra, una coraggiosa ragazza di 21 anni di ...