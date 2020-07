India, strage per tempeste di fulmini, decine di morti (Di domenica 19 luglio 2020) India, quasi 250 persone sono morte a causa di fulmini nell’ultimo mese e mezzo negli stati del nord-est dell’India, tra il Bihar e Uttar Pradesh, secondo i dati dell’autorità nazionale di gestione delle catastrofi. Più di cinque dozzine di persone sono state uccise da fulmini negli ultimi quattro giorni nello stato del Bihar in India. Almeno 23 persone sono state colpite a morte sabato scorso nello stato al confine settentrionale dell’India con il Nepal. Venerdì, 15 persone sono state uccise da un fulmine nel Bihar secondo l’Hindustan Times, e giovedì ci sono state 26 morti. Quasi 250 persone sono morte a causa di un fulmine nell’ultimo mese e mezzo solo nel Bihar e negli stati ... Leggi su meteogiornale

India, quasi 250 persone sono morte a causa di fulmini nell’ultimo mese e mezzo negli stati del nord-est dell’India, tra il Bihar e Uttar Pradesh, secondo i dati dell’autorità nazionale di gestione ...

