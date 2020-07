Giungla monopattini Ancora un incidente (Di domenica 19 luglio 2020) Marta Bravi Ferito un diciannovenne, grave la donna caduta venerdì. Il nodo del vuoto legislativo Milano Lotta tra la vita e la morte la donna di 31 anni che venerdì mattina è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Milano, in zona Melchiorre Gioia a bordo di un monopattino elettrico. Sfrecciando per via Braga non ha rispettato la precedenza, andandosi a schiantare contro un autocarro. Nell'impatto la donna ha battuto violentemente la testa ed è stata travolta dall'autocarro. Operata per trauma cranico all'ospedale Niguarda è in rianimazione. A meno di 24 ore un altro incidente ha visto coinvolto un monopattino, sempre a Milano, questa volta a Città Studi. Un ragazzo di 19 anni, nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2 circa, ha perso il controllo del mezzo elettrico che stava ... Leggi su ilgiornale

[Rassegna stampa] Bisogna fare qualcosa al più presto per fermare la giungla dei monopattini. Il rispetto delle regole è ancora troppo poco e le notizie di incidenti, in certi casi anche molto gravi, ...

