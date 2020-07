Genoa-Lecce: infortunio per Babacar, problema muscolare. Entra Lapadula (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo Sturaro anche Babacar esce per infortunio. Si ferma ancora una volta Genoa-Lecce, precisamente al 32′ minuto. Questa volta, però, il problema fisico è in casa Lecce e Liverani perde il proprio attaccante. infortunio muscolare per Babacar che chiama il cambio rapidamente dopo essersi accasciato a terra. Al suo posto dentro Lapadula. Leggi su sportface

