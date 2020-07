Genoa-Lecce 2-1, Nicola: “Per la salvezza non è ancora finita” (Di domenica 19 luglio 2020) “Abbiamo vinto una partita che ci dà un leggero vantaggio, ma non è finita e lo sappiamo benissimo. Il Lecce ha un calendario più facile, è un campionato avvincente. Dobbiamo fare dei punti e giocare con la voglia di salvarci”. Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa Davide Nicola dopo il decisivo scontro salvezza con il Lecce. “Il Genoa ha dimostrato di esserci. Questa squadra ha qualità ma deve capire – ha detto l’allenatore a Sky Sport – che bisogna saper leggere meglio i momenti della gara, il gol del Lecce è arrivato così. Faremo fatica così come i nostri avversari”. Nicola ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando pregi e difetti: ... Leggi su sportface

