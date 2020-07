Formula 1 – Inizia il Gp dell’Ungheria: Verstappen parte… forte! Disastro Bottas [LIVE] (Di domenica 19 luglio 2020) Archiviato il back to back austriaco fra Gp d’Austria e Gp di Stiria, la Formula 1 si sposta in Ungheria per il terzo appuntamento della stagione. Torna a fare capolino la pioggia che rende il circuito infido e crea subito il primo ‘scherzetto’ a Max Verstappen che perde il controllo della sua monoposto nel giro di formazione e finisce a muro: danni al tiraggio della sospensione. Formula 1 Gp Ungheria LIVE: 15:17 – Leclerc e Bottas ai box, cambio gomme: la pista si asciuga molto velocemente. Li seguono nel giro successivo Vettel ed Hamilton, resta fuori invece Verstappen 15:13 – Inizia il Gp dell’Ungheria! Hamilton scappa davanti, Stroll secondo, Verstappen va forte ed è terzo, dietro le Ferrari che ... Leggi su sportfair

AbateCapitano : Quando inizia la Formula 1 su... Che devo prendere sonno - TassoniMatteo : Il GP di Ungheria inizia alle 15.10. Le Ferrari partiranno alle 14.30 così da arrivare sul traguardo assieme alle M… - F1inGenerale_ : RT @F1News_Marcuss: Inizia a cadere qualche goccia di pioggia, ma al momento la pista è ancora asciutta. I commissari stanno ancora pulendo… - F1News_Marcuss : Inizia a cadere qualche goccia di pioggia, ma al momento la pista è ancora asciutta. I commissari stanno ancora pul… - cicciovettel95 : RT @Milly_Sunshine: @Formula_Cast 'Final predestination'. Trama: Leclerc ha sogni premonitori sulla Ferrari che inizia a implodere e questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Inizia

Mancano pochi minuti al via. Si partirà regolarmente e non dietro la Safety Car, ma la pista è bagnata e soprattutto sta per tornare la pioggia che potrebbe cambiare tutte le carte in tavole. Nessuno ...Il terzo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 si corre oggi nel primo pomeriggio: i link e le informazioni per seguirlo in diretta dalle 15 o in differita questa sera Il Gran Premio d’Ungheria di For ...