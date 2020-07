Esplosioni dal vulcano a Stromboli, i tecnici dell'UniFi impegnati nel monitoraggio (Di domenica 19 luglio 2020) Ci sono anche i tecnici dell' università di Firenze nella squadra attivata per aiutare il centro operativo avanzato di Stromboli , dove questa mattina si è registrata un'esplosione maggiore dal ... Leggi su lanazione

repubblica : Esplosioni dal vulcano Stromboli: paura sull'isola [di ALESSANDRA ZINITI] [aggiornamento delle 08:31] - eziomauro : Stromboli, esplosioni dal vulcano: paura sull'isola - fattoquotidiano : Stromboli, due forti esplosioni dal vulcano. Il sindaco: “Nessun danno, tutto sotto controllo” - libellula58 : RT @repubblica: Esplosioni dal vulcano Stromboli: paura sull'isola [di ALESSANDRA ZINITI] [aggiornamento delle 08:33] - Miti_Vigliero : RT @qn_lanazione: #Esplosioni dal #vulcano a #Stromboli, i tecnici dell'UniFi impegnati nel monitoraggio -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosioni dal

Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosione in via D’Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Wa ...Per l’anniversario della strage il Presidente del Consiglio Conte pubblica un lungo post su facebook, che parla della mentalità moderna e della consapevolezza di agire contro le mafie. “L’omicidio di ...