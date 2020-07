Elodie, il suo look acqua e sapone conquista tutti (Di domenica 19 luglio 2020) Questo articolo Elodie, il suo look acqua e sapone conquista tutti è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elodie è sempre molto attiva sui social network. Le sue foto attirano l’attenzione dei suoi fan. Ed è proprio quello che è successo con l’ultimo scatto. Elodie è senza alcun dubbio una delle cantanti più amate dalla nuove generazioni. L’artista è grande protagonista di quest’estate con le sue canzoni. Ad attirare l’attenzione su di sé … Leggi su youmovies

La romane si è voluta mostrare ai suoi follower senza make up. Sorridente, distesa, con le treccine, che rappresentano il suo ennesimo cambio di look, e assolutamente sorridente. Elodie si sta godendo ...

This Is Summer: il tour estivo di Elodie

Dopo il successo di “Guaranà”, tra le canzoni più ascoltate del momento, e la collaborazione in “Ciclone” di Takagi & Ketra, l’estate di Elodie continua con cinque appuntamenti live, prodotti da Vivo ...

