Dragona, chiuso Old Wild West: positivo un dipendente (Di domenica 19 luglio 2020) E’ stata chiusa un’attività di ristorazione a Dragona per un caso positivo di Coronavirus. Si tratta dell’Old Wild West ed è stata proprio l’attività a pubblicare un avviso per i clienti sul proprio profilo Facebook. Stando a quanto riporta l’Old Wild West è risultato positivo al tampone un addetto che attualmente è in cassa integrazione e si trova nella propria abitazione. Dragona, chiuso l’Old Wild West L’attività resterà chiusa così da poter sanificare il locale e fare i tamponi a tutto lo staff. ‘Per tutelare i nostri clienti e il nostro personale addetto abbiamo spontaneamente deciso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

