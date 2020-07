Deputata del Pd eletta all’Estero non fa la quarantena: “Sono esentata” (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca La Marca, eletta all’Estero per il Partito Democratico, non ha fatto la quarantena al rientro dal Canada. ROMA – Fa scalpore il comportamento della Deputata Francesca La Marca, la quale è arrivata dal Canada (dove è nata a Toronto nel 1975) e il giorno successivo era già seduta in Commissione esteri a Montecitorio. Niente quarantena “Essendo una Deputata, sono esentata dalla quarantena per motivi di lavoro“. Così si è giustificata Francesca La Marca, eletta con il Partito Democratico nella circoscrizione esteri. La parlamentare, intervistata dal Corriere della Sera, precisa di essersi sottoposta ai controlli non appena atterrata a Fiumicino, e che “il tampone ha dato ... Leggi su newsmondo

