Capodoglio impigliato in una rete da pesca al largo delle isole Eolie: corsa contro il tempo per salvarlo [VIDEO] (Di domenica 19 luglio 2020) Sono attualmente in corso le operazioni per liberare un esemplare di Capodoglio impigliato in una rete da pesca a largo delle isole Eolie. La Guardia Costiera è intervenuta sul posto nella giornata di ieri, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Lipari da parte di alcuni diportisti che avevano avvistato l’esemplare in difficoltà avvolto in una rete. Nella nottata appena trascorsa, il Capodoglio è stato continuamente monitorato grazie alla presenza in zona di alcuni mezzi navali della Guardia Costiera. Le operazioni di liberazione, tuttora in corso, vedono impegnati il nucleo sub della Guardia Costiera di Napoli, il ... Leggi su meteoweb.eu

