Capello: «La Lazio si è sciolta. La Juve comunque fatica poco» (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma tra le altre, è intervenuto in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma tra le altre, è intervenuto in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «La differenza principale sta nella mancanza del pubblico. Il pubblico spinge a dare un quindici-venti per cento in più. Il prossimo passo verso la normalità dev’essere riportare la gente negli stadi. Poi c’è una novità che mi terrei stretto. Le cinque sostituzioni. Un bene siano state confermate per la prossima stagione». SCUDETTO – «L’Inter sta venendo fuori adesso. La Lazio si è sciolta, il Milan non era competitivo, ... Leggi su calcionews24

