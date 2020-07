Calciomercato Inter, sorpasso su Lazio e Juve per Kumbulla (Di domenica 19 luglio 2020) L’Inter è decisa a fare di Marash Kumbulla il suo prossimo centrale difensivo. Le prestazioni del nazionale albanese nato a Riva del Garda hanno definitivamente convinto la dirigenza nerazzurra che dopo un primo innamoramento e poi una brusca frenata ha ripreso a corteggiare il giocatore dell’Hellas Verona. Gli scaligeri sono pronti a trattare ma la … L'articolo Calciomercato Inter, sorpasso su Lazio e Juve per Kumbulla Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Monza interessato a #Esposito dell’#Inter - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - sportli26181512 : Quante ne sai su Roma-Inter? VIDEO: Quante ne sai su Roma-Inter? - VittoRoto : La stima di #Conte nei confronti di #Dzeko è rimasta immutata: l'#Inter affonderà il colpo solo se il bosniaco veni… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Domani sera allo Stadio Olimpico la Roma affronterà l'Inter di Antonio Conte. Come ogni vigilia, il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti e antic ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, rivela oggi un retroscena interessante sull'attaccante in forza al Lille, Victor Osimhen. Il giocatore, come è noto, è ...