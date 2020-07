Calcio e Coronavirus, la folle idea: “Un match infetti contro non infetti” (Di domenica 19 luglio 2020) Il contagio da Coronavirus in Spagna è tornato ad un livello d’allarme tale da ripristinare alcune misure restrittive. Come dimostra la situazione in Catalogna, che mette a rischio anche il ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli al Camp Nou. Ma non tutti sembrano preoccupati dagli eventi. Come riporta As, infatti, addirittura a Pamplona c’è chi ha organizzato un match pubblicizzato come “infetti contro non infetti” per la giornata di domani. In realtà, nelle intenzioni iniziali, l’idea era quella di una partita di Calcio utile a raccogliere fondi da destinare proprio a chi era stato colpito dal Covid. Ma la sede scelta non è delle migliori: Mendillori, uno dei quartieri cittadini ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coronavirus Coronavirus, un caso nel Parma calcio. Cosa succede ora QUOTIDIANO.NET Rivelazione Pessina, sorrisi per il Verona e per il Fantacalcio

Fra le sorprese della Serie A, e dunque del Fantacalcio, dopo la ripartenza del campionato post-emergenza Coronavirus c'è sicuramente Matteo Pessina: il centrocampista oggi in forza all'Hellas Verona ...

Lazio, contro la Juve in palio solo l'orgoglio. Luis Alberto in dubbio

Ciò che poteva essere e non sarà. Poteva essere la partita dell’anno, è diventata la sfida d’orgoglio della Lazio. Poteva essere lo scontro scudetto 20 anni dopo, sarà il primo match ball per sigillar ...

