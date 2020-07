Bari, neonato abbandonato in chiesa: “Lo ameremo per tutta la vita” (Di domenica 19 luglio 2020) Un neonato è stato abbandonato nella culla di una chiesa a Bari, i genitori hanno lasciato un biglietto dove esprimono il loro amore verso il piccolo Nella culla della chiesa di San Giovanni Battista a Bari è stato abbandonato un neonato. Il piccolo, trasportato al policlinico del capoluogo pugliese è in buone condizioni. Il parroco … L'articolo Bari, neonato abbandonato in chiesa: “Lo ameremo per tutta la vita” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

