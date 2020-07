19 luglio, la strage di via D’Amelio: muore il giudice Borsellino con cinque agenti di scorta (Di domenica 19 luglio 2020) Il giudice Paolo Borsellino viene assassinato a Palermo il 19 luglio 1992. Una fiat 126 esplode in via D’Amelio, dilaniando il magistrato e i cinque agenti di scorta. Il 19 luglio 1992 la mafia uccideva il giudice Paolo Borsellino. Con il magistrato, cadevano anche i cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La strage di via D’Amelio giungeva a meno di due mesi da quella di Capaci, costata la vita al collega Giovanni ... Leggi su newsmondo

