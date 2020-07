Vite in fuga fiction Rai 1: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 18 luglio 2020) Tra i nuovi titoli per la stagione 2020-2021 di Rai 1, c’è anche Vite in fuga che era stata già presentata come fiction di punta della Rai ma che non è ancora andata in onda. Stando alle ultime notizie sul palinsesto per la prossima stagione, la fiction con Anna Valle e Claudio Gioè dovrebbe andare in onda nell’autunno 2020, anche se ancora non è stata fissata la data precisa di messa in onda. Ma scopriamo qualcosa in più su questa fiction che vede due amatissimi attori italiani protagonisti. Vite IN fuga LA NUOVA fiction DI RAI 1: LA TRAMA Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro di Roma, sposato da vent’anni con Silvia e padre di due figli adolescenti, Alessio ... Leggi su ultimenotizieflash

