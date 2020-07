Uomini e Donne: seconda cicogna in arrivo per un noto ex tronista (Di sabato 18 luglio 2020) seconda cicogna in arrivo per uno dei volti più noti di Uomini e Donne. Si tratta di un ex tronista, Giovanni Conversano, che ha lasciato il segno nello studio più famoso di Canale 5. Ad annunciarlo sono lui e la compagna Giada Pezzaioli, già genitori del piccolo Enea. Ancor prima della notizia bomba lanciata su … L'articolo Uomini e Donne: seconda cicogna in arrivo per un noto ex tronista Leggi su dailynews24

