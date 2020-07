Una canzone per le donne vittime degli amori “tossici”: il bye bye di Anna Capasso (video) (Di sabato 18 luglio 2020) Musica leggera da ascoltare, ma forte, pesante, utile, se la si vuole mettere a disposizione di una giusta causa, come quella delle donne, dell’amore vero, contro la prepotenza che spesso un rapporto “tossico” può generare, fino a conseguenze talvolta drammatiche. Si balla, si sorride, con ironia, nel nuovo singolo di Anna Capasso, ma si riflette anche sul tema delle relazioni tossiche, in cui uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro. L’artista napoletana, in “Bye bye”, invita gli ascoltatori a slegarsi da tali situazioni e ad allontanare le persone negative dalla loro vita. “Bye bye” da scaricare e vedere su youtube Da ieri il pezzo è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Bye ... Leggi su secoloditalia

RadioItalia : 'Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile...' 'Pensa' di Fabriz… - dangerovsfemale : RT @larrystxx01: Dire 'CANZONE DI MERD*A' A VOI SEMBRA IRONIA? OKAY PUÒ STARCI IL FATTO CHE NON TI PIACCIA, MA SEI UN CONDUTTORE RADIOFONIC… - P0ETAURBAN0 : RT @louisahoy_: IN CHE SENSO ARIANA HA UNA NUOVA CANZONE?? IN CHE SENSO???? - imdanielabt : Raga c'è una canzone che porta il vostro ? - MyriLoveMiry : @hazadoreyou28 In HS3 troveremo una canzone intitolata 'zucchini on my way' sicuro. -

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Una canzone di Sufjan Stevens Il Post Campania, l'estate del Covid: prezzi più alti per lidi e terme ma pacchetti anticrisi

Una formula all inclusive che consente di rispettare il numero di persone che possono accedere agli stabilimenti. A chi non vuole perdersi la vista dei Faraglioni e sceglie la Canzone del Mare, ...

Karaoke dei Boomdabash e Mediterranea di Irama: ad oggi sono i tormentoni più amati

una tendenza che da qualche anno è sempre più forte, dopo che pareva sempre più complesso scalzare le hit latine e americane dalle classifiche delle canzoni (con gli album, invece, è sempre ...

Una formula all inclusive che consente di rispettare il numero di persone che possono accedere agli stabilimenti. A chi non vuole perdersi la vista dei Faraglioni e sceglie la Canzone del Mare, ...una tendenza che da qualche anno è sempre più forte, dopo che pareva sempre più complesso scalzare le hit latine e americane dalle classifiche delle canzoni (con gli album, invece, è sempre ...