"Un opting out per l'Olanda". Intervista a Enrico Letta (Di sabato 18 luglio 2020) Enrico Letta, mi pare che l’atteso Consiglio europeo non si stia mettendo bene. Quale è la sua analisi?La mia analisi è che forse c’è stata una generale sottovalutazione del fatto che la posizione olandese non è congiunturale, ma direi ideologica e strutturale, quasi esistenziale. E dunque a mio giudizio va trattata come tale. Non si risolve rimodellando l’accordo, ma spostando il tema. E il tema è: come vuole stare l’Olanda in Europa.Mi faccia capire, è un suggerimento negoziale?Non so come si può definire, ma so che noi, tatticamente, abbiamo bisogno di spostare lo schema di gioco da una situazione in cui l’Europa discute del “problema italiano” a una situazione in cui si occupa del “problema olandese” . È ... Leggi su huffingtonpost

Per noi il costo dell’opting out è minimo, rispetto alle cifre di cui stiamo parlando, si fa con 3-4 miliardi. Mi pare di capire che lei pensa: o così o salta tutto. Sì perché Rutte si è incastrato ...

