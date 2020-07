Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 14:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno Oggi si è ristretto A7 precede la seconda giornata di lavori del Consiglio Europeo al tavolo ci sono seduti la cancelliera tedesca Angela Merkel è il presidente francese Macron e il Giuseppe Conte lo spagnolo Pedro Sanchez è il primo ministro olandese Mark rutte con loro e la presidente della commissione Ursula von der leyen il vertice ristretto è servito a cercare di avvicinare le posizioni in vista della ripresa del negoziato e la notte spiegano fonti diplomatiche non è arrivata alcuna nuova proposta ieri in braccio di ferro contenuta parliamo di scuola siamo assolutamente disposti a collaborare con i sindacati li ho visti e ho detto che sono pronta a fare tutti i tavoli che vogliono così la ministra ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: crescono casi in Veneto, rischio tsunami contagi in Romania Fanpage.it Sentenza del Tar sull’appalto per la gestione dei cimiteri di Quarrata: il servizio al cittadino non sarà interrotto

altrimenti l’aggiudicazione passerà al secondo in graduatoria senza alcuna interruzione del servizio Rispetto alla notizia apparsa sulla stampa relativa agli esiti del ricorso al Tar proposto da ...

Atalanta, Corriere di Bergamo: "Obiettivo Champions matematica"

Le ultime 9 sfide di campionato sono terminate sempre con un ... Lazovic; Pessina, Di Carmine. (La Notizia Sportiva) Questa volta dovremmo esserci: lunedì il tecnico e l’Hellas potrebbero davvero ...

