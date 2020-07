Traffico Roma del 18-07-2020 ore 19:30 (Di sabato 18 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera per ritrovati all’ultimo appuntamento di oggi con luce verde aumenta il Traffico di rientro da ritornare in particolare sulla via Aurelia e sulla Cristoforo Colombo per il re l’assicurazione risulta scorrevole su tutta la città fino alle 23 è in svolgimento una manifestazione commemorativa in piazza dei Sanniti mentre al Circo Massimo proseguono gli appuntamenti della stagione estiva del Teatro dell’Opera dalle 20:30 saranno chiuse al Traffico via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni per 8 linee di bus Vi ricordo inoltre che fino al 30 agosto dal mercoledì al sabato sono attive le zone a Traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo in vigore dalle 21:30 alle 3 il venerdì e il sabato si aggiungono anche le ZTL ... Leggi su romadailynews

FANO - Stava attraversando via Roma, a Fano, quando è stata investita da un'automobile diretta verso l'entroterra. Incidente stradale all'altezza di via Togliatti, ieri poco dopo le 12.30: l'urto ha s ...

