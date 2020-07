Tenta il suicidio nella curva di via Petrarca che nove anni fa uccise tre ragazzi. Si salva miracolosamente (Di sabato 18 luglio 2020) La curva di via Petrarca, uno degli angoli più panoramici di Napoli, torna sotto i riflettori per un Tentato suicidio, dopo essere stata lo scenario di un terribile incidente, nove anni fa. All’epoca, era il 15 maggio 2011, da quel punto volarono giù, trovando la morte, tre ragazzi su una Mini Minor. Ieri, alle 11 del mattino, proprio qui ha scelto di Tentare il suicidio Diego Senese, un 29enne di Pianura direttore di sala di una delle pizzerie del Lungomare. A bordo della sua Peugeot 3800 bianca si è lasciando andare dritto verso il burrone. Un volo di 30 metri dopo aver sfondato il parapetto, da cui è uscito miracolosamente vivo. Ora Diego è ricoverato al Cardarelli, fuori ... Leggi su ilnapolista

Tentato suicidio per Overdose La cantante prima del gesto aveva cambiato il suo nick name di Twitter da "Tamar Braxton" a "Tamar Slave Braxton". Non é ancora ben chiara la dinamica che ha spinto Tamar ...

