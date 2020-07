"Se voglio parlare di cose serie non parlo con te", "Tu te la godi". Schifo di Scanzi contro la Chirico: Telese e Parenzo ridono pure (Di sabato 18 luglio 2020) Un duro botta e risposta tra Andrea Scanzi e Annalisa Chirico. Il primo, accecato dall'odio nei confronti di Matteo Salvini, se la prende con la firma del Foglio superando ogni limite. "Se voglio parlare di cose serie - esordisce il giornalista del Fatto Quotidiano - parlo con Telese e Parenzo, non con lei". Una frase che fa ridere i due conduttori, non la Chirico che comunque evita la polemica e torna a parlare di politica: "Lei vuole solo far vedere che è l'ennesimo maschilista, io glielo lascio fare". E ancora, Scanzi senza ritegno: "Tu sei a Capri che te la godi e io sono qua che parlo con gli spettatori". Immediata la ... Leggi su liberoquotidiano

