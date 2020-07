Scudetto Juventus, senti Iuliano: “Sarri non ha colpe, hanno pesato le assenze” (Di sabato 18 luglio 2020) Scudetto Juventus – Mark Iuliano ha parlato della sua ex squadra e della lotta al titolo che coinvolge anche Atalanta e Inter. Secondo l’ex difensore proprio gli uomini di Gasperini rappresentano il pericolo principale. Per quanto riguarda le critiche rivolte a Sarri, bisogna considerare anche i problemi fisici che condizionano le prestazioni di tanti giocatori. Giocare ogni tre giorni non è semplice e, in un calcio anomalo come quello attuale, il ruolo del tecnico non dovrebbe ricevere tutte queste pressioni. Juventus: il parere di Iuliano sullo Scudetto La Juve di oggi ha difficoltà per un centrocampo non dinamico. Ramsey poteva avere le qualità per spaccare le partite, ma non si è ambientato. In difesa hanno ... Leggi su juvedipendenza

