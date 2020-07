Salvini: “Chi mostra la bandiera comunista mi fa simpatia, quattro figli di papà” (Di sabato 18 luglio 2020) “Grazie anche a chi ci fa vedere la bandiera con la falce e martello, che mi fa simpatia, tenetevi pure D’Alema se volete, noi preferiamo il futuro. Sono sicuro che poliziotti e carabinieri vorrebbero essere ora a mettere in galera spacciatori e delinquenti e non a tenere a bada quattro figli di papà“. Queste sono le recenti e polemiche dichiarazioni di Matteo Salvini, rivolte ai manifestanti scesi in piazza a Gallipoli per protestare contro il suo operato da esponente politico. Il leader leghista ha criticato coloro i quali manifestano indole comunista, definendoli semplicemente ‘figli di papà’. Leggi su sportface

