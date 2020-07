Richard Linklater girerà un film animato per Netflix: nel cast anche Jack Black e Zachary Levi (Di sabato 18 luglio 2020) Richard Linklater dirigerà un nuovo film animato che sarà distribuito su Netflix. Il titolo di questo progetto è Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure e racconterà lo sbarco sulla Luna del 1969 in un modo nuovo. La pellicola presenterà inoltre un innovativo miscuglio tra l’animazione tradizionale, ovvero il disegno a mano, e la grafica digitale. Questo nuovo film racconterà il momento in cui l’Apollo 11, con a bordo Armstrong, Collins e Aldrin, sbarcò sul suono lunare. Un evento storico rivoluzionario, che catturò l'attenzione di tutto il mondo. I punti di vista presenti nella pellicola animata saranno due: Quello degli astronauti e del controllo missione; Quello di un ragazzino che osservò gli eventi ... Leggi su optimagazine

Voto10 : Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure: Richard Linklater dirigerà il film animato per Netflix - RiveGaucheCine : “Che fine ha fatto Bernadette?” (Usa 2019) di Richard Linklater -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Linklater Apollo 10 1/2: Richard Linklater prepara un film d'animazione Netflix ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Lolo - Giù le mani da mia madre, Julie Delpy da musa di Linklater a regista sopraffina

Questa sera IRIS trasmetterà alle 21:00, Lolo - Giù le mani da mia madre, si tratta del settimo film scritto e diretto da Julie Delpy, attrice francese che in Italia abbiamo imparato a conoscere ed ap ...

Lolo - Giù le mani da mia madre: Dany Boon terzo incomodo tra madre e figlio nel film di Julie Delpy

Musa del cinema francese e indipendente americano, Julie Delpy ha diretto nel 2015 il suo sesto film, una commedia incentrata sulla relazione tra una madre single e un figlio geloso. ll terzo incomodo ...

Questa sera IRIS trasmetterà alle 21:00, Lolo - Giù le mani da mia madre, si tratta del settimo film scritto e diretto da Julie Delpy, attrice francese che in Italia abbiamo imparato a conoscere ed ap ...Musa del cinema francese e indipendente americano, Julie Delpy ha diretto nel 2015 il suo sesto film, una commedia incentrata sulla relazione tra una madre single e un figlio geloso. ll terzo incomodo ...