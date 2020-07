Repubblica: affare Osimhen, il Napoli teme la beffa. Le sensazioni sono negative (Di sabato 18 luglio 2020) Nessuna novità, ieri, sul fronte Osimhen al Napoli. Ma il club di De Laurentiis, scrive Repubblica Napoli, inizia a preoccuparsi davvero. Tene la beffa. “Il mercato che ieri non ha regalato novità sul fronte Osimhen. Il Napoli teme la beffa. La stretta di mano virtuale tra De Laurentiis e il presidente del Lille, Gerard Lopez, potrebbe non bastare a regalare a Gattuso l’attaccante corteggiato da tre mesi. Il sì del 21enne nigeriano tarda ad arrivare e l’attesa non aiuta il Napoli in una vicenda diventata intricata. Il nuovo agente di Osimhen, William D’Avila, ha cambiato le carte in tavola di un accordo già trovato sulla base di 3 milioni di euro ... Leggi su ilnapolista

