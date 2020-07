Rebic: “Non mi piacciono quelli come Higuain, grandi e grossi e poi ogni tre minuti restano a terra” (Di sabato 18 luglio 2020) L’attaccante del Milan, Ante Rebic, ha rilasciato una lunga intervista a Sport Week. Tra le altre cose ha espresso anche un parere su Higuain e Bernardeschi. “So quali sono le mie qualità, sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa. Faccio un esempio. Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento, altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e ... Leggi su ilnapolista

