Rebic: «Ibrahimovic è un leader, c’è bisogno di lui. Con Giampaolo non ho mai parlato» (Di sabato 18 luglio 2020) Ante Rebic si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Sportweek: queste le parole dell’attaccante rossonero Ante Rebic si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Sportweek. Ecco alcune dichiarazioni dell’attaccante croato. PERSONALITÀ – «Ti faccio un esempio. Nella partita vinta contro la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento. altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: “Perdi 2-0, non fare il fenomeno”. Non gli rispondo. Normalmente avrei replicato, perché un’altra cosa che non ... Leggi su calcionews24

