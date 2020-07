Rebic: "Higuain e Bernardeschi piagnoni. Jovic da Milan? Non posso dirlo, non ha firmato. Resto qui ma serve Ibra" (Di sabato 18 luglio 2020) Ante Rebic, attaccante del Milan, si è confessato in una lunga intervista a Sport Week. L'attaccante rossonero, dopo un inizio difficile ha cominciato a segnare anche in Serie A. Il giocatore ha parlato al settimanale della Gazzetta, raccontando anche diversi retroscena. Juve? "So quali sono le mie qualità, sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa. Faccio un esempio. Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa... Leggi su 90min

DiMarzio : #Milan, #Rebic: 'Ho sfruttato la mia occasione. #Ibra? C'è bisogno di lui' - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Rebic: 'A ogni contatto Higuain resta a terra: non mi piace' - ninoBertolino : RT @GiovaB95: Rebic ha fatto cacca sulla merendina di higuain e sul vibratore di bernardeschi - Notiziedi_it : Rebic: “Higuain e Bernardeschi piagnoni. Jovic da Milan? Non posso dirlo, non ha firmato. Resto qui ma serve Ibra” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Rebic: “Higuain e Bernardeschi sono sempre a terra a lamentarsi, non mi… -