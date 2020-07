MotoGp – Vinales fa chiarezza: “nervoso perchè non mi trovavo bene sulla moto, poi è andata alla grande” (Di sabato 18 luglio 2020) Maverick Vinales ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp di Jerez piazzandosi fra Quartararo e Marquez. Una posizione tutto sommato buona, specialmente viste le difficoltà iniziali del Q2 che avevano reso un po’ nervoso lo spagnolo Ai microfoni di Sky Sport Vinales ha spiegato: “nel primo run non mi sono trovato comodo con la moto. Non so perchè. Abbiamo deciso quindi di fare un piccolo cambiamento nel set-up e dopo la moto è andata veramente bene. Sono soddisfatto del lavoro fatto. Il vento si è alzato, la moto girava un po’ meno, ma era difficile stare in pista. Mi sono adattato al set-up sul giro, penso di poter fare anche di più. Sono comunque contento per la prima fila, abbiamo il passo quindi non ... Leggi su sportfair

zazoomblog : MotoGp Quartararo in pole a Jerez su Vinales e Marquez Rossi 11° - #MotoGp #Quartararo #Jerez #Vinales - GiaPettinelli : MotoGP: Jerez; pole a Quartararo. In prima fila anche Vinales e M. Marquez. Bagnaia quarto. Undicesimo Rossi su Yan… - SteuernsindRaub : RT @BremboBrakes: Settima pole in #MotoGP e seconda consecutiva a Jerez per Fabio Quartararo. Con lui in prima fila partiranno Maverick Viñ… - zazoomblog : MotoGp – Quartararo pensa alla gara Vinales in difficoltà Marquez soddisfatto: le parole dei piloti dopo le qualifi… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: MotoGp a Jerez, Quartararo in pole davanti a Vinales e Marquez. Bagnaia 4°, Rossi 11° -