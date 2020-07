Milan, Pioli: «La squadra si diverte. Ibrahimovic va gestito» (Di domenica 19 luglio 2020) Stefano Pioli ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro il Bologna: le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione offerta dai rossoneri contro il Bologna. PRESTAZIONE – «La squadra si sta divertendo. Questa è la cosa che traspare da come i ragazzi approcciano la partita e come vivono tutti i momenti che vivono insieme. Oggi abbiamo giocato una partita di alto livello perché il Bologna è un avversario difficile ma i ragazzi sono stati molto bravi. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, il nostro obiettivo non è ancora stato centrato e dobbiamo rimanere attaccati alle nostre situazioni». Ibrahimovic ... Leggi su calcionews24

