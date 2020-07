Maria De Filippi sì, Milly Carlucci no. "Show saltato per problemi di budget", un altro terremoto in Rai? (Di sabato 18 luglio 2020) Il grande evento di Raiuno con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia potrebbe far esplodere viale Mazzini. Non c'è solo l'attacco violentissimo alla tv pubblica da parte di Michele Anzaldi, consigliere della Commissione di Vigilanza, che ha accusato l'azienda di "umiliare le donne" per aver puntato sul volto simbolo della concorrenza Mediaset. Blogo ha fatto notare come l'evento che andrà in onda il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne era già in cantiere da tempo e avrebbe dovuto coinvolgere anche Milly Carlucci. Titolo della serata: Il treno delle donne. Qualche mese fa, scrive il sito specializzato, la De Filippi incontrò l'allora direttrice di ... Leggi su liberoquotidiano

