Mara Venier, frecciatina a Diaco: “Stasera conduco io” (Di sabato 18 luglio 2020) Da parte di Mara Venier arriva una frecciatina a Pierluigi Diaco, durante una cena tra amici: “Stasera conduco io”, la reazione del conduttore. I due conduttori televisivi Mara Venier e Pierluigi Diaco sono molto amici e anche di recente non hanno fatto mistero di questo. Peraltro, nella presentazione dei prossimi palinsesti Rai entrambi hanno avuto … L'articolo Mara Venier, frecciatina a Diaco: “Stasera conduco io” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

epizeusi : RT @Serenahvabbe: Questa cosa che ora in un terrazzo al tramonto con vista su Roma, a mangiare di brutto con Mara Venier e Sabrina Ferilli,… - soloversacexme : RT @DanceCalimero23: @soloversacexme @alessandroabbr5 @Simo_Ventura L'opinionista può farla gente come Mara Venier non se sei Simona Ventura - giuliae_0 : RT @fa_buio: Il terrazzo di Mara Venier è quello che mi merito. - fa_buio : Il terrazzo di Mara Venier è quello che mi merito. - zazoomblog : Diaco si consola a cena da Mara Venier che invece lo punzecchia - #Diaco #consola #Venier #invece -