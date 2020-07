Luca Palamara: "Io sempre critico sulle correnti. Politica? Ora non lascio toga" (Di sabato 18 luglio 2020) “Sono determinato a chiarire tutto”. Luca Palamara parla a Radio Radicale e si prepara al procedimento disciplinare a suo carico per il quale ha chiamato 133 testi. “Prendere le distanze dalle correnti? Qualcuno potrebbe dire: Prima hai mangiato in quel piatto e ora, non voglio dire una cosa volgare, fai lo schizzinoso. Chiunque mi ha conosciuto negli anni sa che ho sempre sviluppato uno spirito critico, sono sempre stato fortemente convinto che quel sistema doveva cambiare”.Ci sono “due anime interne alla magistratura: una maggioritaria pensa che tutto sia possibile risolvere con l’autoriforma, una che ritiene che l’autoriforma non può risolvere tutto e debba entrare la Politica. Io penso che il meccanismo ... Leggi su huffingtonpost

