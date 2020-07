LIVE – Arsenal-Manchester City 1-0, FA Cup 2019/2020: semifinali (DIRETTA) (Di sabato 18 luglio 2020) Alle 20:45 di sabato 18 luglio Arsenal e Manchester City scenderanno in campo in occasione della semifinale di FA Cup 2019/2020. Riscattare una stagione deludente è l’obiettivo dei gunners. Conquistare un trofeo come antipasto per la Champions League quello per gli uomini di Guardiola. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto. FORMAZIONI UFFICIALI Arsenal: Martinez; Mustafi, David Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pépé, Lacazette, Aubameyang Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; Gundogan, David Silva, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

Con la Premier League già vinta dal Liverpool, in Inghilterra occhi puntati sulle semifinali di FA Cup. Nello scenario di Wembley l'allievo Arteta sfida il maestro Guardiola. Tridente Mahrez, Gabriel ...

