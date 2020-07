Le donne non fanno ridere? Un abusato luogo comune che viene da molto lontano (Di sabato 18 luglio 2020) Secondo un abusato luogo comune le donne non sanno far ridere e, conseguentemente, non hanno il senso dell’umorismo. O meglio, fanno ridere solo se non sono belle (almeno… belle secondo i canoni diffusi e attuali della bellezza, quelli imposti dalle riviste femminili o dalla pubblicità). Basta andare indietro di un paio di secoli ed ecco altri modelli di bellezza, quella più opulenta del classicismo, senza considerare la rivoluzione espressionista del 900 secondo la quale il concetto di bellezza venne pesantemente messo in discussione. Ma, anche allora, scatenare il riso (ma anche ridere tout court) non era cosa da femmine. E quindi? Ci sono radici lontane? Archetipi difficili da cancellare? Un recente, interessante saggio a ... Leggi su ilfattoquotidiano

elenabonetti : Le donne italiane lavorano meno e meno accedono a ruoli di responsabilità. Alle Camere c'è in discussione una legge… - DadoneFabiana : La Pa deve valorizzare sempre più il lavoro delle donne che costituiscono la maggioranza nel pubblico impiego. Lo… - chiaragribaudo : La prima sentenza nella storia della #CorteCostituzionale firmata da tre donne. Lo stiamo rompendo il tetto di cris… - jetbIackhowelI : RT @laurorafuriosa: Quando date ai bisessuali dei privilegiati vi sbagliate. Spesso siamo persino compresi meno delle persone 100% omosessu… - Regina60880884 : @Acidelius Che pensiero pusillanime...da parte delle donne...io non l ho mai pensato....e la stessa scusa quando di… -

Ultime Notizie dalla rete : donne non Le donne non devono difendersi da sole La Stampa Coronavirus Latina: 8 contagi in 5 giorni in provincia. Nel Lazio ancora casi di importazione

Coronavirus, un decesso a Priverno Ed è cordoglio a Priverno per la morta di una donna. La notizia del decesso è stata data ... che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa ...

Col monopattino contro il furgone: paura e polemiche

«È andata dritta contro il furgone, come se non l’avesse visto arrivare". La botta è stata terribile: la donna in monopattino, che abita vicino al luogo dell’incidente e che probabilmente era appena u ...

Coronavirus, un decesso a Priverno Ed è cordoglio a Priverno per la morta di una donna. La notizia del decesso è stata data ... che speravamo tanto non vedere ripetersi per la seconda volta a causa ...«È andata dritta contro il furgone, come se non l’avesse visto arrivare". La botta è stata terribile: la donna in monopattino, che abita vicino al luogo dell’incidente e che probabilmente era appena u ...