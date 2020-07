Lavinio. Sparano in bocca a una gattina, poi la prendono a calci in faccia: micia in fin di vita, l’appello per trovare i colpevoli (Di sabato 18 luglio 2020) Le hanno prima sparato in bocca con un’arma a piombini, poi – non contenti – l’hanno picchiata, presumibilmente prendendola a calci, oppure colpendola forte con le mani – lasciandola in fin di vita, per poi scappare indisturbati. “Se qualcuno ha visto qualcosa, per favore parlate ve lo dico con il cuore in mano!”, chiede Francesca, la proprietaria di Mia, la gattina rossa di 4 anni che giovedì pomeriggio è stata brutalmente aggredita a Lavinio, in via Giovanni Basile. Ad accorgersi dell’accaduto il marito della donna, al rientro dal lavoro. “Erano le 18:30 e l’ha sentita piangere: era nascosta sotto una macchina, era sporca di sangue, aveva la bocca aperta, non riusciva a chiuderla, la lingua era di fuori. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

