Kate Middleton, il commento inappropriato di Harry (Di sabato 18 luglio 2020) Ai tempi del matrimonio tra William e Kate, Harry si lasciò andare a un commento inappropriato sulla neo cognata. L’attuale marito di Meghan Markle dichiarò infatti che avrebbe preferito vedere unirsi alla famiglia una “sorella” più giovane. Secondo gli insider, con questa affermazione, il padre di Archie si sarebbe riferito al desiderio dell’amatissima madre Diana di avere una bambina che, nel caso in cui fosse venuta al mondo, sarebbe stata per lui una sorella minore. Il richiamo alla memoria di queste parole di Harry, riportate dal tabloid Express, ha fatto ricordare a tantissimi fan della Royal Family i tempi in cui William, Harry e Kate erano un trio indissolubile, spesso in prima linea durante eventi di ... Leggi su dilei

