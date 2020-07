Il Ponte di Genova non è a norma: limite di velocità a 70 chilometri l’ora (Di sabato 18 luglio 2020) Il nuovo Ponte di Genova è prossimo all’inaugurazione. Secondo l’anticipazione del Sole 24 ore, che ha spiegato di probabili nuovi limiti di velocità, con un tracciato non a norma. Dal precedente limite di 90 chilometri orari a quello di 80, forse perfino 70 in direzione Savona. Probabilmente è accaduto per cercare di poter ricostruire nel … L'articolo Il Ponte di Genova non è a norma: limite di velocità a 70 chilometri l’ora proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70km all’ora - CarloStagnaro : Modello #Genova, dicevate? / «Il ponte di Genova non è a norma» - sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70 km all’ora: la criticità del tracciato riguarda soprattutto la c… - arualuas : @dellorco85 Quanto è costato il ponte il Genova? - VAZN_ITALIA : Vorrei ricordarvi che il Ponte di Genova, che sino a ieri era figlio di qualche decina di politici, rischia nei pro… -