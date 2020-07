Il Cagliari in dieci recupera il Sassuolo, finisce 1-1 (Di sabato 18 luglio 2020) Cagliari, ITALPRESS, - Alla Sardegna Arena un Cagliari senza particolari obiettivi di classifica impone l'1-1 al Sassuolo nonostante l'inferiorita' numerica per un intero tempo di gioco: in gol Caputo ... Leggi su gazzettadiparma

QdSit : Il Cagliari in dieci recupera il Sassuolo, finisce 1-1 #qds #qdsnotizie - SportRepubblica : Cagliari-Sassuolo 1-1, Joao Pedro replica a Caputo, i sardi la riprendono in dieci - infoitsport : Cagliari, Zenga: «Dieci punti in questo periodo sono tanta roba» - infoitsport : Cagliari-Sassuolo 1-1, Joao Pedro replica a Caputo, i sardi la riprendono in dieci - infoitsport : Non basta un'ora di solo Sassuolo, il Cagliari in dieci fa 1-1 -