Formula 1, le difficoltà della Ferrari non spaventano Sainz: “mi motiva andarci, anche se stanno soffrendo” (Di sabato 18 luglio 2020) L’anno prossimo passerà alla Ferrari, ma prima di vestirsi di rosso Carlos Sainz Jr dovrà provare a portare sempre più in alto la McLaren. Peter Fox/Getty ImagesLo spagnolo è felice della scelta compiuta qualche settimana fa, nonostante le ‘Rosse’ non stiano brillando in questo inizio di Mondiale. Poco male per il driver iberico, che ai microfoni di Sky Sport ha ammesso di non essersi pentito: “mi sento pronto per il 2021, mi motiva molto andare alla Ferrari, che non è nel suo miglior momento. Voglio dare il mio input e provare ad aiutarli, so che stanno già lavorando forte per migliorarsi per il prossimo anno. Negli ultimi 3-4 la Ferrari è sempre stata ... Leggi su sportfair

