Formula 1 – fuori in Q2 la Red Bull di Albon, entrambe le Ferrari nella top-10: le Qualifiche del GP d’Ungheria LIVE (Di sabato 18 luglio 2020) E’ il momento di fare sul serio in Ungheria, il momento di prendersi la pole position in vista della scoppiettante gara di domani. Sul tracciato di Budapest sono ovviamente le due Mercedes le macchine da battere, con la Red Bull che prova a mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton e Bottas. Riflettori accesi anche sulla Ferrari, chiamata ad un pronto riscatto dopo il disastro di domenica scorsa. Qualifiche GP d’Ungheria LIVE: 15:41 – Finisce anche la Q2 che regala la prima sorpresa, visto che Alexander Albon partirà domani in 13ª posizione. Oltre al pilota della Red Bull, eliminati anche Ricciardo, Russell, Ocon e Latifi; 15:30 – Iniziata da poco la Q2, subito record della pista per Lewis Hamilton con 1:14.261 15:18 – Terminata la Q1, ... Leggi su sportfair

