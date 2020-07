«Egitto paese serio: bye bye Zaky», leghista di Modena nella bufera. E insiste: «La campagna per lui è un errore» (Di sabato 18 luglio 2020) «Esistono Paesi seri come l’Egitto che non si lasciano condizionare da ong. Bye Bye Zaky». A scrivere queste parole sulla sua pagina Facebook, lunedì scorso, è stato l’esponente della Lega di Modena, Luca Rossi. Il commento sul prolungamento della detenzione di Patrick George Zaky, lo studente italiano detenuto in Egitto da febbraio, ha scatenato decine di commenti indignati sui social. Non abbastanza però per far cambiare idea al leghista, che dopo alcuni giorni ha ribadito la sua posizione. Contro il leghista è intervenuto anche il segretario del Pd di Modena e assessore comunale alla Cultura, Andrea Bortolamasi: «Una frase che si commenta da sola – ha scritto su Facebook, riportando ... Leggi su open.online

