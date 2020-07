Coronavirus in Toscana: zero morti, oggi 18 luglio. E due nuovi contagi a Prato e Grosseto (Di sabato 18 luglio 2020) zero morti per Coronavirus, oggi 18 luglio in Toscana. E solo due nuovi casi di contagio: uno in provincia di Grosseto e l'altro a Prato, e nessun decesso. E' la sintesi del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia Covid-19 in Toscana, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi al Coronavirus raggiungono quota 10.358 Leggi su firenzepost

