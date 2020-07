Campania, il virus non si ferma: oggi 15 contagi (Di sabato 18 luglio 2020) La diffusione del Coronavirus non accenna a frenare in Campania. L’unità di Crisi segnala 15 nuovi casi nella giornata di oggi. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel salernitano. Per altri 4 casi al momento sono ancora in corso le indagini … L'articolo Campania, il virus non si ferma: oggi 15 contagi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

RivieccioNicola : #Campania Campania frontiera avanzata della #ricerca d’eccellenza. Con '#CoVFAST' un tampone che in soli tre minuti… - fisco24_info : Coronavirus, De Luca: 'Noi attentissimi sul virus, invece Zingaretti...': Il governatore della Campania: 'Non gli h… - fainformazione : Coronavirus scoperto in Italia un tampone rapido di soli 3 minuti ecco dove... 'CoVFast': dalla Campania un tampon… - fainfocronaca : Coronavirus scoperto in Italia un tampone rapido di soli 3 minuti ecco dove... 'CoVFast': dalla Campania un tampon… - napolista : Bufera su De Luca per l’ironia su Zingaretti: «E’ andato a fare un brindisi e si è beccato il Covid» Parlando dei m… -