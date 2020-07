Barcellona, Suarez: “Momento difficile. Ora testa alla Champions League” (Di sabato 18 luglio 2020) Luis Suarez suona la carica. Dopo la sconfitta casalinga del Barcellona contro l’Osasuna (la sesta in campionato), l’attaccante blaugrana ha voluto caricare l’ambiente con un post instagram: “Oggi dobbiamo affrontare un momento difficile come molti momenti in cui viviamo – ha scritto l’ex Liverpool – E’ anche tempo di affrontare la realtà che, quando non dipende da ciò che vogliamo, la cosa migliore è fare autocritica e rafforzarsi per il futuro. Per prima cosa bisogna finire l’ultima partita di campionato e difendere con orgoglio e prestigio questa maglia che merita tanto rispetto. Quindi riposarsi, disconnettersi e prepararsi nuovamente per la Champions League, combattendo fino alla fine e dare ai nostri tifosi una gioia ... Leggi su sportface

